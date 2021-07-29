Aç kalan ayılar mezbahaneye indi
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Aç kalan ayılar mezbahaneye indi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Aç kalan ayılar mezbahaneye indi TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Aç kalan ayılar mezbahaneye indi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli'nin Pülümür anne ve yavru boz ayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Aç kalan ayılar mezbahaneye indi
Aç kalan ayılar mezbahaneye indi
Aç kalan ayılar mezbahaneye indi
Aç kalan ayılar mezbahaneye indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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