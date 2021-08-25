Aç kalan ayılar kamp alanına indi

Aç kalan ayılar kamp alanına indi Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi.

Aç kalan ayılar kamp alanına indi

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini görüntüleyen kampçılara adeta poz verdi.

Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve 3 yavrusu; kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi. Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.

Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın