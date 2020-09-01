Aç kalan ayı ve yaban domuzları aynı çöplükte böyle görüntülendi
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Aç kalan ayı ve yaban domuzları aynı çöplükte böyle görüntülendi

Aç kalan ayı ve yaban domuzları aynı çöplükte böyle görüntülendi Aç kalan yaban havanları, yerleşim alanına yakınında bulunan çöplüğü mesken tuttu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları ve bir ayı, aynı çöplükte beslenirken görüntülendi.

01.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:18

Aç kalan ayı ve yaban domuzları aynı çöplükte böyle görüntülendi

Aç kalan yaban havanları, yerleşim alanına yakınında bulunan çöplüğü mesken tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları ve bir ayı, aynı çöplükte beslenirken görüntülendi.

İlçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyü yakınlarındaki çöplük, gece geç saatlerde yaban hayvanlarının meskeni haline geliyor. Çöplükte havlayan köpeklere aldırış etmeyen ayı ve yaban domuzları, karınlarını doyurmanın telaşına düştü. Yiyecek bulma mücadelesi veren yaban hayvanlarının rahat tavırları ise görüntülere yansıdı.

Aç kalan ayı ve yaban domuzları aynı çöplükte böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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