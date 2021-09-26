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Aç kalan ayı köpeği parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aç kalan ayı köpeği parçaladı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde aç kalan ayı, köpeği parçaladı.

DEVREKANİ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde aç kalan ayı, köpeği parçaladı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Tekkekızıllar köyü Kızıllar Mahallesi'nde Köy Muhtarı Faik Taşan'a ait köpeğe sabah saatlerinde ayı saldırdı. Aç kalan ayı, saldırdığı köpeği parçaladı. Bir süre sonra köpeğin cesedi köy yakınlarında parçalanmış halde bulundu. - KASTAMONU

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