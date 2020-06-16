Aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi
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Aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi

Aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi Yiyecek arayan boz ayı, camı açarak girdiği boş evde buzdolabını boşalttı Bahçede ayak izi bulunan boz ayı, evdeki bal ile yiyecekleri yedi Kastamonu'nun Araç ilçesinde yiyecek arayan boz ayı, Oycalı köyünde sahiplerinin şehir dışında olduğu bir...

16.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:19

Aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi

Yiyecek arayan boz ayı, camı açarak girdiği boş evde buzdolabını boşalttı

Bahçede ayak izi bulunan boz ayı, evdeki bal ile yiyecekleri yedi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde yiyecek arayan boz ayı, Oycalı köyünde sahiplerinin şehir dışında olduğu bir eve camdan girdi. Evin altını üstüne getirerek eşyaları kullanılamaz hale getiren ayı, evdeki bal ile buzdolabındaki yiyecekleri yedi.

Tekirdağ'da ikamet eden ve yaz aylarında Araç ilçesine bağlı Oycalı köyünde yaşayan Bayın çiftinin evi, doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir ayı tarafından talan edildi. Pencereden eve giren ayı, evde bulunan eşyalara zarar vererek mutfakta bulduğu bal ile buzdolabındaki yiyecekleri yedi. Ev sahiplerinin kardeşinin ikamet ettiği Oycalı köyünde bahçeye bakmak için gelen Sezai Bayın'ın kontrol için eve gelmesiyle ortaya çıkan olayda, evin camını açarak içeri girdiği tespit edilen boz ayının, evdeki ballar ile kapaklarını açmayı başardığı buzdolabı ve derin dondurucudaki diğer yiyecekleri yediği anlaşıldı. Odaların kapıları ile eşyalara da pençe ve dişleriyle büyük zarar verdiği belirlenen boz ayının, geldiği yoldan çıkarak doğal yaşam alanına döndüğü tahmin ediliyor. Araç İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirilen olayla ilgili yapılan incelemede hasara bir ayının neden olduğu yönünde tutanak tutuldu.

"Ayının ayak izlerine benzeyen izler tespit ettik"

Evde bir akrabasının oturduğunu söyleyen Oycalı Köyü Muhtarı Mustafa Kamal (49), "Burası benim kayınbiraderimin evi oluyor. Köyde duran kayınbiraderim Sezai bana telefon etti. Enişte gelebilir misin, abimin evine birileri girmiş, hırsızlık olmuş dedi. Köyden 5-6 kişiyi de alıp eve geldik. Evde yaptığımız incelemede hırsızlık olduğuna kafamız yatmadı. Biz yinede jandarmaya haber verdik. Jandarma geldi. Jandarma ile birlikte yaptığımız değerlendirmede ayı olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 100 ayı olduğuna da emin değiliz ama tahminimizce ayıya benziyor. Jandarma incelemesinin ardından raporunu tutup köyümüzden ayrıldı. Ama gördüğünüz üzere çekyatlar yırtılmış, perdeler parçalanmış, koltuklar yırtılmış, her taraf dağılmış, yatak odası dağılmış, her taraf darmadağın olmuş. Her tarafta tırnak ve yırtık izleri bulunuyor. Hırsız eve girse bunları niye yırtsın. Kesse bıçak izi olur. Kayınbiraderim çok varlıklı bir insan değil. Tekirdağ'da ikamet ediyor, yazın gelip 15-20 gün köyde durabiliyor. Bu yüzden evinde fazla da bir eşya yoktu. Hırsız eve girmiş olsaydı televizyonu alırdı, çamaşır makinesini alırdı. Tam neticeyi de bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla ayıyı anımsatıyor bizlere. Yüzde 100 ayı diyemiyoruz ama hırsızda evi bu şekilde niye yapsın. Çevrede yaptığımız incelemeye göre gece biz bir şey anlayamamıştık. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla ayının ayak izleri var gibi geldi bize. Bakınca ayı izine benziyor" dedi.

"Biz korktuk ve panik yapmaya başladık"

Korktuklarını ve panik yapmaya başladıklarını söyleyen Kamal, "Vatandaşın burada 3-5 bin liralık bir zararı oldu. Hakikaten şu anda bizler korku içerisindeyiz. Şimdi buraya ayı girip bu evi bu hale getirirse, yarın bir gün bizlerin malına, merasına da zarar verir. Vatandaşımızın can güvenliği var. Bizde korktuk ve panik yapmaya başladık. Eğer Oycalı gibi büyük bir köyde bu olay yaşanıyorsa demek ki daha küçük köylerde daha büyük sorunlar yaşanacaktır. Yarın bir gün çocuklarımıza veya bizlere zarar verecektir. İşimiz kötü, bizler devletimizin yetkililerinden bir yardım bekliyoruz. Bizler, şimdi gece dışarı çıkmaya korkuyoruz veya meraya malımızı salmaya korkuyoruz bir şey olur diye. Bu eve ayı girdikten sonra ileri ki vakitte daha neler olacak kim bilir" diye konuştu.

"Camı açtığında evin içerisinin dağılmış olduğunu gördük"

Camı açtıklarında evin içerisinin dağılmış olduğunu gördüklerini belirten 37 yaşındaki Sezai Bayın ise, "Ben, bahçeye bakmak için dün akşam buraya geldim. Perdenin açık olduğunu gördüm. Perdenin açık olması nedeniyle şüphelendim. El feneriyle kontrol ettiğimde baktım camda açık. Camı az bir şey açtığımda evin içerisinin dağılmış olduğunu gördüm. İzlere baktığımızda, aradığımızda ayıdan şüphelendik. Ayı izleri gördük bahçede. Evin içerisinde hasar oluşmuş. Tabaklar kırılmış, çay dökülmüş. Koltuklar yırtılmış, çarşaflar parçalanmış, perde yırtılmış, ayı olduğuna kanaat getirdik. Hırsızlık olacak bir iş değil gibi duruyor" şeklinde konuştu.

"Ayı, eve ciddi manada zarar vermiş"

Ayının eve ciddi manada zarar verdiğini açıklayan Bayın, "Dün akşam pencerenin açık olmasından şüphelenip içeriye girdik. Evin içerisine girdiğimizde koltukların yırtık olduğunu ve tırnak izi gördük. Buna benzer izleri çekyatta da gördük, perdelerde de gördük. Ayrıca tabakların, bardakların kırıldığını gördük. Ayının eve ciddi manada zarar verdiğini gördük. Jandarmayı çağırdık, olay yerine jandarma geldi. Köyümüzün muhtarı ve jandarma ile birlikte eve girdiğimizde tırnak izlerini gördük. Bunu ayının yaptığına dair tespit ettiğimiz izler bulunuyor. Mutfağa baktığımızda evi dağıtmış, çayı dökmüş, şekeri parçalamış, tabakları, bardakları kırmış, ayrıca buralarda yiyecek bir şeyler vardı onları alıp götürmüş. Görüldüğü üzere mutfakta ne varsa dağıtmış, işine yarayanları da alıp götürmüş" ifadelerini kullandı.

Aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi

Kaynak: İHA

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