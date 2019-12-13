Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı
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Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kastamonu'da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

13.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:44
Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

'da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kastamonu mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. O sırada ayıyı fark eden köpeklerin de havlama sesleri duyuldu. Ayı, konteyneri devirip bölgeden uzaklaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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