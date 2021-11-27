Aç kalan ayı ailesi şehre indi
Burası Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ...Bölgedeki ormanlık alanda yaşayan ve yiyecek bulma sıkıntısı çeken ayı ailesi çareyi Sarıalan'daki yerleşim birimine inmekte buldu.
Burası Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ…
Bölgedeki ormanlık alanda yaşayan ve yiyecek bulma sıkıntısı çeken ayı ailesi çareyi Sarıalan'daki yerleşim birimine inmekte buldu.
Es//
Buldukları çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek bulmaya çalışan anne ayı ve 2 yavrusu çevredelki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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Karınlarını doyurduktan sonra buldukları yiyeceklerin bir kısmında yanlarına alan sevimli ayılar, ormana doğru gözden kayboldu.