Aç kalan ayı ailesi şehre indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç kalan ayı ailesi şehre indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burası Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ...Bölgedeki ormanlık alanda yaşayan ve yiyecek bulma sıkıntısı çeken ayı ailesi çareyi Sarıalan'daki yerleşim birimine inmekte buldu.

Burası Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ…

Bölgedeki ormanlık alanda yaşayan ve yiyecek bulma sıkıntısı çeken ayı ailesi çareyi Sarıalan'daki yerleşim birimine inmekte buldu.

Es//

Buldukları çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek bulmaya çalışan anne ayı ve 2 yavrusu çevredelki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ses//00: 26-00: 40

Karınlarını doyurduktan sonra buldukları yiyeceklerin bir kısmında yanlarına alan sevimli ayılar, ormana doğru gözden kayboldu.

Aç kalan ayı ailesi şehre indi

Aç kalan ayı ailesi şehre indi

Aç kalan ayı ailesi şehre indi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title