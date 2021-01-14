Aç kalan anne köpek ve 9 yavrusunu cemiyet başkanı besledi
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Aç kalan anne köpek ve 9 yavrusunu cemiyet başkanı besledi

14.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:20
Aç kalan anne köpek ve 9 yavrusunu cemiyet başkanı besledi

Adıyaman'da yavruları ile birlikte aç kalan sokak köpeklerini GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz besledi.

Adıyaman'da yavruları ile birlikte aç kalan sokak köpeklerini GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz besledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ali Dağı yakınlarında bulunan Mahmut El Ensari türbesinde ziyaretçilerin azalması dolayısı ile burada barınan sokak köpeği ve 9 yavrusu aç kaldı.

Türbeyi ziyaret eden Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, sokak köpeklerinin aç olduğunu fark ederek kasaptan aldığı kemik kırıntıları ile onların beslenmesini sağladı.

Kıymaz gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısı ile sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Başkan Kıymaz, "Önceki gün buraya gelmiş ve bu yavru köpeklerle annelerinin aç olduğunu görmüştüm. Pandemiden dolayı buralara kimse uğramıyor. Köpekler aç olunca dayanamadım ve kasaptan bir şeyler alarak köpeklerin karnını doyurmak için geldim. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu konuda herkesten duyarlılık göstermesini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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