Aç ayılar vişne bahçesini talan etti...Zarar gören ağaçlar havadan görüntülendi

-Büyük zarara uğrayan vişne bahçesinin sahibi yetkililere seslenerek, devletten ayılara sahip çıkmasını istedi

SİVAS - Sivas'ta merkeze bağlı Çukurbelen köyünde aç kalan ayılar vişne bahçesini talan etti. Zararı büyük olan bahçe sahibi Cemal Coşkun, yetkililerin ayılara sahip çıkmasını istedi.

Sivas merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbelen köyünde aç kalan ayılar meyve bahçelerine dadandı. Ayılar son olarak Cemal Coşkun isimli vişne üreticisinin 70 dönüm arazide bulunan 2 bin 500 vişne ağacını talan etti. Ayılar tarafından her yıl ortalama 60 ağacının kırıldığını belirten Coşkun, bir ağacın 15 yılda yetiştiğini belirtti. Ürünlerini ayılardan korumak için yasal olan çeşitli yollara başvurduğunu ancak netice alamadığını belirten üretici, hiçbir şeyin ayılara engel olamadığını sözlerine ekledi.

Coşkun, ayıları kaçırmak için havaya ateş ettiğini belirtip, zamanla ayıların bir tehlike olmadığını sezip sese alıştığını ifade ederek, "Havaya ateş ederek ayıları korkutmayı denedim. Ancak ayılar bir tehlike olmadığını fark ederek sese alıştılar. Artık umursamıyorlar" dedi.

"Onlar koruma altında, zararını biz çekiyoruz"

Koruma altında olan ayıların zararını üreticilerin çektiğini ifade eden Coşkun, "Bahçeye günlük ayılar geliyor, yaklaşık olarak bir günde 8-10 tane meyvelerini yemek için ağaçları kırıyorlar. Bu soruna bir çözüm bulamadık. Devlet ayıları vurmayı yasakladı. Ayılar ağaçları kırıyorlar ama biz buna hiçbir müdahale yapamıyoruz. Çünkü bu hayvanları vurması yasak. Öyle olunca devlette sahip çıkmıyor. Yani ayıları hem korumaya alıyor ama bizim ağaçları korumaya almıyor. Hayvanları korumaya alıyor, zararını biz çekiyoruz. Devletten bu soruna bir çare bekliyoruz. En azından ayılara sahip çıksınlar, eğer bize ayıları vurdurmuyorsalar" dedi.

"15 yıllık emek bir gecede yok oldu"

Vişne ağaçlarını 15 yıl önce diktiklerini ve uzun uğraşlarla büyüttüklerini belirten Cemal Coşkun, ayıların 15 yıllık emeklerini bir gecede yok ettiğini söyledi. Coşkun, "Yaklaşık olarak 50-60 ağacımız kırıldı. Her yıl yaklaşık olarak 50-60 ağacımızı kırılıyor. 15 yıl emek verip büyüttüğümüz ağaçları bir günde kırıp gidiyorlar. Yıllardır da bu sorunla mücadele etmeye çalışıyoruz ama devletten de hiçbir çözüm gelmedi. Bize çözüm olarak söylendiği gibi havaya ateş edip kaçırmayı deniyoruz. Ama artık ayılarda alıştı bu havaya ateş etme olayına kaçmıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa devlet bu ayılara sahip çıksın. Ne yapmamız gerektiği konusunda bize bir fikir versinler. Bizim burada 2 bin 500 ağacımız var, bahçeyi mi bırakıp gidelim. 15 yıldır biz buraya emek veriyoruz ama karşılığında her sene 50-60 ağacımız kırılıyor" şeklinde konuştu.