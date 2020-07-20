Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler gelebilir! Sağlık uzmanları obezite hakkında uyarılarda bulundu
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Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler gelebilir! Sağlık uzmanları obezite hakkında uyarılarda bulundu

Abur cubura karşı sağlıklı seçenekler tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, İngiliz hükümetini önlem almaya çağırdı. Obezite nedir? Obezite ile nasıl mücadele edilir? Okullarda obezite için nasıl önlemler alınmalı? Çocuklar nasıl obeziteden uzak tutulur?

Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler gelebilir! Sağlık uzmanları obezite hakkında uyarılarda bulundu
20.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:39

Sağlık uzmanları, İngiltere'de obezite krizine karşı hükümeti önlem almaya ve abur cubur yiyeceklere, sigara ve tütün ürünlerine uygulanan türden katı düzenlemeler getirmeye çağırdı.

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, marketlerin abur cubur gıdaların promosyonlarına sınırlama getirilmesini, okul yakınlarında satışlarının yasaklanmasını, televizyonlarda akşam saat 21.00'den önce pizza, burger ve benzeri yiyeceklerin reklamının yasaklanmasını öneriyor.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, halk arasında şişmanlık olarak da adlandırılır. Vücutta fazla miktarda yağ birikmesi nedeniyle ortaya çıkan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Besinlerle alınan enerji miktarı, metabolizma tarafından yakılmaz ise veya fiziksel aktiviteler ile tüketilmezse obezite ortaya çıkar.

OBEZİTE İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığından kaynaklı ölümlerde aşırı kilonun önemli bir etken olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson "obeziteye karşı savaş" planını açıklamaya hazırlanıyor.

Kovid-19 nedeniyle üç hafta hastanede tedavi gören Johnson, 108 kg iken, gıda ve obeziteye karşı "özgürlükçü" anlayışının değişmesine neden olduğunu söyledi.

Hükümetin, koronavirüs salgınında olası bir ikinci dalgadan önce, obezite ile mücadele önlemlerini bu ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor. İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 64'ü aşırı kilolu veya obez kategorisinde değerlendiriliyor.

Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler gelebilir! Sağlık uzmanları obezite hakkında uyarılarda bulundu

ABUR CUBURA SAĞLIKLI SEÇENEKLER TERCİH EDİLMELİ

Observer'a konuşan Kings Fund adlı sağlık kuruluşunun yöneticisi Richard Murray, "Tütüne karşı yapılanları düşünmeli" diyerek, abur cubur yiyeceklere karşı da satış sınırlaması, ekstra vergi, tek tip paketleme gibi önlemlerle mücadele etmek gerektiğini vurguluyor.

ÇOCUKLAR NASIL OBEZİTEDEN UZAK TUTULUR?

Obeziteyle mücadele amacıyla kurulan 40 yardım kuruluşunun şemsiye örgütü Obesity Health Alliance'dan Caroline Cerny ise TV ve internette şekerli ve yüksek kalorili yiyecek reklamlarının bombardımanı karşısında direnmenin güçleştiğini belirterek, çocukların sağlıksız yiyeceklerden korunması amacıyla bu tür reklamlara saat 21.00 öncesi yasak konmasını öneriyor.

OKULLARDA OBEZİTE İÇİN NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?

Diğer öneriler arasında okul yakınlarında abur cubur satışlarının yasaklanması, bisiklet yollarının artırılması, marketlerde ödeme noktalarında şeker satışının yasaklanması, restoranlarda menülere yiyeceklerin kalori bilgilerinin eklenmesi, şekerli gazozlara uygulanan ekstra verginin şekerli süt ürünlerine de uygulanması gibi önlemler var.

2018'de şekerli içeceklere getirilen ek vergi sonucunda üretici firmalar içeceklerdeki şeker miktarını yüzde 28 azaltmak zorunda kalmıştı.

Sağlıklı beslenmede gelir düzeyinin de etkili olduğu, bu nedenle hükümetin düşük gelirli ailelere destek vermesi gerekebileceği belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi'nde diyet ve halk sağlığı uzmanı Profesör Susan Jebb, obezitenin de artık sigara tiryakiliğine benzer bir sorun olarak ele alınması ve doktorların sigara bıraktırma hizmetlerine benzer bir yaklaşımla obezite konusunda insanlara destek vermesi gerektiğini söylüyor.

Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler gelebilir! Sağlık uzmanları obezite hakkında uyarılarda bulundu

OBEZİTEYE KARŞI MÜCADELEDE AMSTERDAM ÖRNEĞİ

Hollanda'nın Amsterdam kentinde çocukların beşte birinin aşırı kilolu olduğu saptaması yapıldıktan sonra 2012'de obezite ile mücadele projesi başlatılmış ve fazla kilolu ve obez çocuk sayısında yüzde 12 düşüş kaydedilmişti.

Amsterdam'da şu önlemler alınmıştı:

Okullarda meyve suyu satışı yasaklandı, sadece su ve süt satıldı

Hazır gıda satan şirketlerden sponsorluk alınmadı

Ebeveynlerden yürüyebilecek yaştaki çocuklarını çocuk arabasında taşımayıp yürümeye veya pedalsız bisiklet kullanımına teşvik etmesi istendi

Her çocuğun doğumdan sonraki ilk 1000 gününün yakından takibi için 100 kişilik bir ekip kuruldu

Düşük gelirli ailelerin spor merkezlerine kaydı için maddi destek verildi

Sağlıklı beslenmeyi teşvik için yemek yapma kursları açıldı

Hazır gıda satışı yapan dükkanlardan, yanlarında bir yetişkin olmadan çocuklara satış yapmaması istendi.

BBC

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