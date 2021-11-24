Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Ankara'ya geliyor
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
ANKARA (İHA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AK Partililer ve CHP'liler kavgaya tutuştu, Mansur Yavaş arada kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz."
Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri