Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Ankara'ya geliyor - Haberler
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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Ankara'ya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Ankara'ya geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA (İHA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

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