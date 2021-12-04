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Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, İsrail Cumhurbaşkanı'nı ülkesine davet etti

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, İsrail Cumhurbaşkanı'nı ülkesine davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) davet edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) davet edildi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "dostane bir havada" ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Herzog, Prens Bin Zayid'i, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. Milli Günü dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Muhammed bin Zayid'in, İsrail Cumhurbaşkanı'nı BAE'de ağırlamayı beklediğini ifade ettiği belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı, Muhammed bin Zayid'e teşekkür ederken, iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının İsrail'de olumlu yankı bulduğunu paylaştı.

İki liderin, ülkeleri arasındaki iş birliğinin derinleşmesinin, Orta Doğu'da istikrara sağlayacağı katkıya ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptığı ifade edildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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