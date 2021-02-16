Abu Dabi-Tel Aviv Ticaret ve Sanayi Odaları arasında iş birliği anlaşması

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde, iki ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde, iki ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv Ticaret ve Sanayi Odası ile özel sektör ve ekonomik faaliyetlerle ilgili temel konuların görüşüldüğü bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları arasında turizm, teknoloji, tarım ve sağlık alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın iki ülke özel sektörlerine sunulan fırsatların arttırılmasına katkı sağlayacağı ve sanal ortamda ekonomik etkinlikler düzenleme olanağı sunacağı kaydedildi.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ekonomisine milyarlarca doların pompalanacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz