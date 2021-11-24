Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir." - ANKARA

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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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