Abu Dabi'de, gayrimüslimler için yeni ahvali şahsiye kanunu çıkarıldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, yedi emirlikten biri olan Abu Dabi'deki gayrimüslimler için "yeni ahvali şahsiye kanunu" çıkardı.

Yeni kanuna ilişkin ayrıntılar, BAE resmi ajansı WAM'da yayımlandı. Buna göre, Al Nahyan, Abu Dabi'deki gayrimüslimlerin ahvali şahsiyesini düzenleyecek yeni bir kanun çıkardı.

Bu kararla, ahvali şahsiye anlaşmazlıklarının çözümü için gelişmiş ve esnek bir yargısal mekanizmanın oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Haber e göre, Abu Dabi Yargı Dairesi Müsteşarı Yusuf el-Ibri, söz konusu kanunun, gayrimüslimlerin aile hayatıyla ilgili en ince ayrıntıları içermesi bakımından dünyada türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

Ibri, Yargı Dairesinin, gayrimüslimlerin aile hukuku davalarına bakacak ilk ihtisas mahkemesini kuracağını ve yabancıların anlamalarını kolaylaştırmak ve yargıda şeffaflığı sağlamak için mahkeme prosedürünün Arapça ve İngilizce hazırlanacağını aktardı.

Haber e göre, 20 maddeden oluşan söz konusu kanun, evlenme, boşanma, velayet ve miras gibi ana başlıkları içeriyor.

2020 yılı verilerine göre 9 milyonu aşkın nüfusa sahip BAE'de başta Hindistan olmak üzere Pakistan, Bangladeş ve diğer Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden çok sayıda kişi ikamet ediyor.

Haberi Kaydet