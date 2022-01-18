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Abu Dabi'de Bin Zayid, Moon görüşmesi iptal edildi

Abu Dabi'de Bin Zayid, Moon görüşmesi iptal edildi
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

ABU Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in telefonda görüştü.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in telefonda görüştü.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Moon ile Bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

BAE'yi ziyaret eden Moon Jae-in ile Bin Zayid arasındaki görüşmenin iptalinin, Abu Dabi'deki saldırıların ardından BAE tarafından talep edildiği kaydedildi.

Öte yandan BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra ikili iş birliği ve bunun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Moon Jae-in, Güney Kore, Saldırı, Güncel, Haber

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