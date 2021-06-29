Abu Dabi'de 20 Ağustos'tan itibaren kamusal alanlara yalnızca aşılananlar girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abu Dabi'de 20 Ağustos'tan itibaren kamusal alanlara yalnızca aşılananlar girecek

Abu Dabi'de 20 Ağustos'tan itibaren kamusal alanlara yalnızca aşılananlar girecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi, başkentte 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişilerin kamusal alanlara girebileceğini duyurdu.

Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi, başkentte 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişilerin kamusal alanlara girebileceğini duyurdu. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi yerlere aşı yaptırmayanlar giremeyecek.

Abu Dabi'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişiler kamusal alanlara girebilecek. Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve sağlığı için getirilen ek tedbirler kapsamında süpermarketler ve eczaneler hariç alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi kamusal alanlara yalnızca aşılanmış kişilerin girebilecekleri duyuruldu. Komite, alınan kararın aşıdan muaf olan ve 15 yaş ve altı çocukları kapsamadığını belirtti. Komite ayrıca, alınan tedbirler kapsamında endüstriyel alanlarda ve yoğun nüfuslu bölgelerde vakaları tespit etmek için PCR testlerin yapılmasının yanı sıra aşı kampanyalarının da sürdüğünü ve önlemlerin değerlendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abu Dabi'de 20 Ağustos'tan itibaren kamusal alanlara yalnızca aşılananlar girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:39:05. #1.16#

title