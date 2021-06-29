Abu Dabi'de 20 Ağustos'tan itibaren kamusal alanlara yalnızca aşılananlar girecek

Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi, başkentte 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişilerin kamusal alanlara girebileceğini duyurdu.

Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi, başkentte 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişilerin kamusal alanlara girebileceğini duyurdu. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi yerlere aşı yaptırmayanlar giremeyecek.

Abu Dabi'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Ağustos'tan itibaren yalnızca aşılanmış kişiler kamusal alanlara girebilecek. Abu Dabi Acil, Kriz ve Afet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve sağlığı için getirilen ek tedbirler kapsamında süpermarketler ve eczaneler hariç alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi kamusal alanlara yalnızca aşılanmış kişilerin girebilecekleri duyuruldu. Komite, alınan kararın aşıdan muaf olan ve 15 yaş ve altı çocukları kapsamadığını belirtti. Komite ayrıca, alınan tedbirler kapsamında endüstriyel alanlarda ve yoğun nüfuslu bölgelerde vakaları tespit etmek için PCR testlerin yapılmasının yanı sıra aşı kampanyalarının da sürdüğünü ve önlemlerin değerlendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı