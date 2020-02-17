Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi
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Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu

17.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:04
Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi

, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu.


Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) tarafından 'de inşa edilen Barakah nükleer santralinin 2017 yılında açılması planlanıyordu. Fakat ilk reaktörün inşası birçok kez ertelendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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