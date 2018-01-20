Abraham Paşa Korusu'nun TBMM'ye Tahsisi

TBMM Başkanlığı, İstanbul'un Anadolu yakasında misafirhane ihtiyacını karşılamak gayesiyle, Beykoz Korusu içerisindeki binaların kullanılmak üzere TBMM bünyesine katılacağı, İstanbul İl Özel İdaresince restorasyon çalışmaları yapılan binaların Vakıflar Genel Müdürlüğünce TBMM'ye kira sözleşmesi yoluyla tahsis edileceğini bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan TBMM'nin bazı faaliyetleri hakkında kamuoyunu yanlış yönlendirmeye matuf iddialar içeren haberler üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş dönemler de dahil olmak üzere TBMM üyelerinin ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının, İstanbul'un Anadolu yakasında misafirhane ihtiyacını karşılamak gayesiyle, Beykoz Korusu içerisindeki binalar, kullanılmak üzere TBMM bünyesine katılacaktır. İstanbul İl Özel İdaresince restorasyon çalışmaları yapılan binaların Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından TBMM'ye kira sözleşmesi yoluyla tahsisi gerçekleştirilecektir." ifadesi kullandı.

Havalimanlarına olan ulaşım kolaylığına ve duyulan misafirhane ihtiyacına binaen söz konusu binaların TBMM tarafından kullanılmasının, TBMM Başkanlık Divanınca uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, bahse konu binaların bakımı ve korunması ile tesisin kullanıma açılmadan önce ihtiyaç duyulacak tefrişatının TBMM tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, toplumu yanıltıcı, manşet ve içeriklerin basın ahlakıyla ve evrensel basın yayın ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.