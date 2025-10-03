Abraham neden yok, sakat mı? Abraham Galatasaray maçında neden oynamıyor?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Futbolseverler Abraham'ın neden kadroda yer almadığını merak ediyor. Peki, Abraham Galatasaray maçında neden yok, sakat mı?
Abraham neden yok? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Futbolseverler Abraham'ın neden kadroda yer almadığını merak ediyor. Detaylar...
ABRAHAM NEDEN YOK?
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına bugün yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.
GALATASARAY'DA EKSİK VAR MI?
Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.