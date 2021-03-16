Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı
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Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

16.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:02
Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında oyundan alındı.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında oyundan alındı.

Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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