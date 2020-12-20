Aboubakar, krallıkta zirveye çıktı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu maçta attığı 2 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10. karşılaşmasına çıkan ve 8 kez fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar; Loic Remy, Adem Büyük, Davidson ve Diagne gibi rakiplerini geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. 6. haftada Denizlispor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Aboubakar, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında ise sessiz kalmıştı. 9. haftada Başakşehir'e attığı golle yeniden gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atarak galibiyette başrol oynamıştı. Kasımpaşa ve Alanyaspor filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, BB Erzurumspor önünde 59. dakikada penaltıdan gol perdesini açarken, 71. dakikada da takımının 4. golüne imza atarak ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti ve krallık yarışında zirveye çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı