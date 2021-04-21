Aboubakar'ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi
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Aboubakar'ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi

Aboubakar'ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak ağrı hissettiği için ikinci yarıya devam edemeyen Aboubakar'ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak ağrı hissettiği için ikinci yarıya devam edemeyen Aboubakar'ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Beşiktaş'ta sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte ilk maçına çıkan Vincent Aboubakar, sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında oyunun ikinci yarısına devam edemedi. Bugün MR'ı çekilen ve klinik değerlendirmesi yapılan golcü futbolcunun sağ uyluk adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Yıldız golcünün tedavisine başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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