Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle eğitimlerine ara vermek durumunda kalan öğrencilerin, abonman kartlarında oluşan mağduriyeti giderdi.

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle eğitimlerine ara vermek durumunda kalan öğrencilerin, abonman kartlarında oluşan mağduriyeti giderdi. Başkan Yavaş'ın talimatıyla başvuru yapan 7 bin 5 öğrencinin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücretini bakiye olarak iade eden EGO Genel Müdürlüğü, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler başta olmak üzere veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerin abonman kartlarında meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda öğrencilere kullanmadıkları biniş ücreti bakiye olarak yüklendi. EGO Genel Müdürlüğü, başvuru yapan 7 bin 5 öğrencinin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücretini bakiye olarak iade etti.15 Mart 2020 tarihinden önce geriye dönük geçerlilik süresini 30 gün içerisinde yaptırmış olan ve 16 Mart 2020 tarihi saat 23.59'dan sonra kartını hiçbir şekilde kullanmamış 7 bin 5 öğrenciye toplam 366 bin 263 TL olan iade ücreti bakiye olarak yüklendi. İndirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığına dikkat çeken ve öğrencilerin EGO Cep'te uygulaması ve www.ankarakart.com.tr adresi üzerinden bakiyelerini kontrol edebileceğini belirten EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Özkan, şu bilgileri verdi:

"Başkentli öğrenciler için başlatılan abonman kart uygulaması pandemi sürecinin yaşanmasıyla birlikte öğrencilerin kartlarını kullanamamasına neden oldu. Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla meydana gelen mağduriyetin giderilmesini sağladık. Başkent 153 ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapan 7005 öğrencimizin kartları incelenerek iade ücreti bakiye olarak yüklendi. Öğrencilerimizin ekonomilerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro'dan ücretsiz yararlanabilecek.

YKS için 1. oturumun yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ile 28 Haziran Pazar günü 2. oturumun yapılacağı saat 10.15 ve 3. oturumun yapılacağı 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite hizmet verecek.

Kaynak: İHA