Abonelik sözleşmesi teklifinde 1. bölümden 9 madde kabul edildi

Abonelik sözleşmesi düzenlemesine göre sözleşmelerden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.

Abonelik sözleşmesi teklifinde 1. bölümden 9 madde kabul edildi

Abonelik sözleşmesi düzenlemesine göre sözleşmelerden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.

Kaynak: Dunya.com

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