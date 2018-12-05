Abonelik sözleşmesi teklifinde 1. bölümden 9 madde kabul edildi
Abonelik sözleşmesi düzenlemesine göre sözleşmelerden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.
Abonelik sözleşmesi düzenlemesine göre sözleşmelerden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.
Kaynak: Dunya.com