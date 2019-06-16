ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUBinali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Canlı yayındayız.


Kaynak: DHA
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