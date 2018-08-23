Abonelerin Bilgisine

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"Bingöl'deki kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi (2)" başlıklı haber teknik bir hata nedeniyle yayınlanmıştır. Lütfen dikkate almayınız. Haberin son hali aşağıdaki gibidir:

"KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi."

DHA