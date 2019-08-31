Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
31.08.2019 13:18
Abonelerimizin dikkatine;
Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Saygılarımızla.
Kaynak: AA