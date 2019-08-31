Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...

Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

31.08.2019 13:18
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...

Abonelerimizin dikkatine;

Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA
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