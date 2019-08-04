Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan...

Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan...

Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan yabancıların hikayelerini ve ülkemizle ilgili değerlendirmelerini içeren "Yabancıların Gözüyle Türkiye" başlıklı haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü...

4.08.2019 10:01
Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan...

Abonelerimizin dikkatine;
Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan yabancıların hikayelerini ve ülkemizle ilgili değerlendirmelerini içeren "Yabancıların Gözüyle Türkiye" başlıklı haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.

Kaynak: AA
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