Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan...
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan yabancıların hikayelerini ve ülkemizle ilgili değerlendirmelerini içeren "Yabancıların Gözüyle Türkiye" başlıklı haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü...
Abonelerimizin dikkatine;
Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan yabancıların hikayelerini ve ülkemizle ilgili değerlendirmelerini içeren "Yabancıların Gözüyle Türkiye" başlıklı haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
Kaynak: AA
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