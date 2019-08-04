Abonelerimizin dikkatine;

Türkiye'de yaşayan, aile kurmuş ya da çeşitli sektörlerde çalışan yabancıların hikayelerini ve ülkemizle ilgili değerlendirmelerini içeren "Yabancıların Gözüyle Türkiye" başlıklı haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA