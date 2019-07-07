Abonelerimizin dikkatine;

Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç olgusunu farklı yönleriyle ele alan "Huzuru Köyde Bulanlar" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA