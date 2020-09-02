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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ VE HABER  İPTALİ

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ VE HABER İPTALİ 02.09.2020 TARİHİNDE - Haber Kodu : 200902156 OLAN HABER VE GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ VE HABER  İPTALİ
02.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:31

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ VE HABER  İPTALİ 

02.09.2020  TARİHİNDE - Haber Kodu : 200902156 OLAN HABER VE GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜ VE HABERİN KULLANILMAMASI RİCASIYLA. 

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SAMSUN - Çocuğa şiddet görüntüsü tepki çekti

Çocuğa şiddet görüntüsü tepki çekti

SAMSUN'da çocuğuna şiddet gösteren Nejdet Ö.'nün görüntüsü, sosyal medyada paylaşılınca görenlerin tepkisini çekti.  HAVAYA KALDIRIP ÇEKYATIN ÜZERİNE SAVURDU

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen ve polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birinin görüntüsü ise yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp çekyatın üzerine savurduğu görüldü. Bu görüntüler, görenlerin tepkisini topladı. Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıp gerekli cezanın verilmesini istedi. 

Kaynak: DHA

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