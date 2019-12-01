01.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:02

Abonelerimizin dikkatine;

Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile Sporu" isimli haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA