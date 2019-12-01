Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile...
Haberler » Güncel » Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile... - Haber

Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile...

Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile Sporu" isimli haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

01.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:02
Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan

Abonelerimizin dikkatine;

Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile Sporu" isimli paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et