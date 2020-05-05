ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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05.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:15

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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