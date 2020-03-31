ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINFlorya'daki karantina yurdundan tahliyeler sürüyor.
31.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Florya'daki karantina yurdundan tahliyeler sürüyor. Canlı yayındayız.
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Kaynak: DHA