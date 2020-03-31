ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINBaşakşehir'deki karantina yurdundan tahliyeler başladı.
31.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:01
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Başakşehir'deki karantina yurdundan tahliyeler başladı. Canlı yayındayız.
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Kaynak: DHA