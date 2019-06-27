ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.İstanbul DHA.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Kaynak: DHA
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