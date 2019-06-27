ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.İstanbul DHA.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Kaynak: DHA
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