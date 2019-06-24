ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor. Canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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