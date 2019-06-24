ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
 
Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor. Canlı yayındayız.


Kaynak: DHA
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