ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUCumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor. Canlı yayındayız. 


Kaynak: DHA
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