ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUBinali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geliyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geliyor. Canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
19:05 YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla...
19:01 AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.