Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'Lİ Milletvekili ve yöneticileriyle en ön sırasında Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun da bulunduğu kortejin başına geçerek yürüyüşüne başlayacak. CHP lideri yürüyüşün son 1 kilometresini bu gruptan da ayrılarak tek başına yapacak. Yürüyüşün başlayacağı noktadan CANLI YAYINIMIZ sürüyor.