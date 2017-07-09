Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'Lİ Milletvekili ve yöneticileriyle en ön sırasında Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun da bulunduğu kortejin başına geçerek yürüyüşüne başlayacak.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'Lİ Milletvekili ve yöneticileriyle en ön sırasında Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun da bulunduğu kortejin başına geçerek yürüyüşüne başlayacak. CHP lideri yürüyüşün son 1 kilometresini bu gruptan da ayrılarak tek başına yapacak. Yürüyüşün başlayacağı noktadan CANLI YAYINIMIZ sürüyor.