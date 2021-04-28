Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
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Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenler yola çıktı.

İstanbul DHA - KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenler yola çıktı. Çamlıca ve Kurtköy'de trafik diğer günlere göre yoğun seyrediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.


Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1
Havadan fotoğraflar//Tam kapanma öncesi istanbul'dan kaçış - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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