ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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İstanbul'un Kınalı çıkışında yapılan koronavirüs denetiminden havadan canlı yayındayız.
01.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:44
İstanbul'un Kınalı çıkışında yapılan koronavirüs denetiminden havadan canlı yayındayız
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA