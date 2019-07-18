ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Havadan CANLI yayındayız.

İstanbul DHA


Kaynak: DHA
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