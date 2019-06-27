ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Havadan canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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