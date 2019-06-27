ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Köprüdeki sabah trafiğinden canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Son Dakika Haberleri