ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Köprüdeki sabah trafiğinden canlı yayındayız.


Kaynak: DHA
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