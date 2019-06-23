ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak. Canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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