ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak. Canlı yayındayız. 


Kaynak: DHA
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