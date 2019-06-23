ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor. canlı yayındayız.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et