ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor. canlı yayındayız.
Kaynak: DHA
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