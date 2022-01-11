KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (1)

Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi. THY ve bazı özel hava kargo şirketi personeliyle ülkede bulunan iş insanlarının yer aldığı 167 yolcu, terminale alındı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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