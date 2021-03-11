ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması
11.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:35
PANDEMİNİN 1. YILINDA BAŞTA SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMAK ÜZERE ÇALIŞIRKEN COVİD-19'A YAKALANARAK HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE ANMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
PANDEMİNİN 1. YILINDA BAŞTA SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMAK ÜZERE ÇALIŞIRKEN COVİD-19'A YAKALANARAK HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE ANMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı