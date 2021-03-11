ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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11.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:35
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PANDEMİNİN 1. YILINDA BAŞTA SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMAK ÜZERE ÇALIŞIRKEN COVİD-19'A YAKALANARAK HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE ANMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

PANDEMİNİN 1. YILINDA BAŞTA SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMAK ÜZERE ÇALIŞIRKEN COVİD-19'A YAKALANARAK HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE ANMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:37:38. #1.16#
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